A(z) élő HAiO ár ma 0.01843975 USD. Kövesd nyomon a(z) HAIO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HAIO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

HAiO Logó

HAiO Ár (HAIO)

Nem listázott

HAiO (HAIO) valós idejű ár: $0.01843975. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAIO legalacsonyabb ára $ 0.01844974, legmagasabb ára pedig $ 0.01929725 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAIO valaha volt legmagasabb ára $ 0.04475526, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01719764 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAIO változása a következő volt: -1.90% az elmúlt órában, -2.29% az elmúlt 24 órában, és -11.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HAiO (HAIO) piaci információk

A(z) HAiO jelenlegi piaci plafonja $ 5.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAIO keringésben lévő tokenszáma 292.98M, és a teljes tokenszám 999987376.5933496. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.44M.

HAiO (HAIO) árelőzmények USD

A(z) HAiOUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00043277522956856.
A(z) HAiO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0043016396.
A(z) HAiO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0057502663.
A(z) HAiO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.02313727507631177.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00043277522956856-2.29%
30 nap$ -0.0043016396-23.32%
60 nap$ -0.0057502663-31.18%
90 nap$ -0.02313727507631177-55.64%

Mi a(z) HAiO (HAIO)

HAiO is an AI-powered Web3 music platform where anyone can create, curate, and monetize music using autonomous AI Agents. It removes traditional barriers like skills, tools, and licensing by enabling instant music generation and smart playlist creation. Through Agent-Fi, users can stake and co-own AI Agents as NFTs, turning engagement into earnings. HAiO serves creators, listeners, and developers with tools to build, stream, and scale music experiences on-chain.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

HAiO (HAIO) Erőforrás

Hivatalos webhely

HAiO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) HAiO (HAIO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) HAiO (HAIO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) HAiO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) HAiO árelőrejelzését most!

HAiO (HAIO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) HAiO (HAIO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HAIO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: HAiO (HAIO)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

