HAiO (HAIO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.01844974 24h alacsony $ 0.01929725 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.04475526 Legalacsonyabb ár $ 0.01719764 Árváltozás (1H) -1.90% Árváltozás (1D) -2.29% Árváltozás (7D) -11.39%

HAiO (HAIO) valós idejű ár: $0.01843975. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAIO legalacsonyabb ára $ 0.01844974, legmagasabb ára pedig $ 0.01929725 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAIO valaha volt legmagasabb ára $ 0.04475526, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01719764 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAIO változása a következő volt: -1.90% az elmúlt órában, -2.29% az elmúlt 24 órában, és -11.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

HAiO (HAIO) piaci információk

Piaci érték $ 5.40M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 18.44M Forgalomban lévő készlet 292.98M Teljes tokenszám 999,987,376.5933496

A(z) HAiO jelenlegi piaci plafonja $ 5.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAIO keringésben lévő tokenszáma 292.98M, és a teljes tokenszám 999987376.5933496. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.44M.