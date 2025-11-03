haHYPE (HAHYPE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 41.54 $ 41.54 $ 41.54 24h alacsony $ 44.32 $ 44.32 $ 44.32 24h magas 24h alacsony $ 41.54$ 41.54 $ 41.54 24h magas $ 44.32$ 44.32 $ 44.32 Minden idők csúcspontja $ 59.84$ 59.84 $ 59.84 Legalacsonyabb ár $ 14.81$ 14.81 $ 14.81 Árváltozás (1H) -1.23% Árváltozás (1D) -4.46% Árváltozás (7D) -13.96% Árváltozás (7D) -13.96%

haHYPE (HAHYPE) valós idejű ár: $41.54. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAHYPE legalacsonyabb ára $ 41.54, legmagasabb ára pedig $ 44.32 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAHYPE valaha volt legmagasabb ára $ 59.84, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 14.81 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAHYPE változása a következő volt: -1.23% az elmúlt órában, -4.46% az elmúlt 24 órában, és -13.96% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

haHYPE (HAHYPE) piaci információk

Piaci érték $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Forgalomban lévő készlet 124.96K 124.96K 124.96K Teljes tokenszám 124,964.6215278387 124,964.6215278387 124,964.6215278387

A(z) haHYPE jelenlegi piaci plafonja $ 5.18M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAHYPE keringésben lévő tokenszáma 124.96K, és a teljes tokenszám 124964.6215278387. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.18M.