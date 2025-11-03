Haedal Staked WAL (HAWAL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.220202 $ 0.220202 $ 0.220202 24h alacsony $ 0.235722 $ 0.235722 $ 0.235722 24h magas 24h alacsony $ 0.220202$ 0.220202 $ 0.220202 24h magas $ 0.235722$ 0.235722 $ 0.235722 Minden idők csúcspontja $ 0.455937$ 0.455937 $ 0.455937 Legalacsonyabb ár $ 0.129313$ 0.129313 $ 0.129313 Árváltozás (1H) -1.89% Árváltozás (1D) -3.94% Árváltozás (7D) -13.83% Árváltozás (7D) -13.83%

Haedal Staked WAL (HAWAL) valós idejű ár: $0.219254. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAWAL legalacsonyabb ára $ 0.220202, legmagasabb ára pedig $ 0.235722 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAWAL valaha volt legmagasabb ára $ 0.455937, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.129313 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAWAL változása a következő volt: -1.89% az elmúlt órában, -3.94% az elmúlt 24 órában, és -13.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Haedal Staked WAL (HAWAL) piaci információk

Piaci érték $ 35.08K$ 35.08K $ 35.08K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 35.08K$ 35.08K $ 35.08K Forgalomban lévő készlet 160.00K 160.00K 160.00K Teljes tokenszám 160,000.0 160,000.0 160,000.0

A(z) Haedal Staked WAL jelenlegi piaci plafonja $ 35.08K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAWAL keringésben lévő tokenszáma 160.00K, és a teljes tokenszám 160000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 35.08K.