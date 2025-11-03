TőzsdeDEX+
A(z) élő Haedal Staked WAL ár ma 0.219254 USD. Kövesd nyomon a(z) HAWAL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HAWAL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HAWAL

HAWAL árinformációk

Mi a(z) HAWAL

HAWAL hivatalos webhely

HAWAL tokenomikai adatai

HAWAL árelőrejelzés

Haedal Staked WAL Logó

Haedal Staked WAL Ár (HAWAL)

Nem listázott

1 HAWAL-USD élő ár:

$0.219254
$0.219254
-3.90%1D
USD
Haedal Staked WAL (HAWAL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:31:48 (UTC+8)

Haedal Staked WAL (HAWAL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.220202
$ 0.220202
24h alacsony
$ 0.235722
$ 0.235722
24h magas

$ 0.220202
$ 0.220202

$ 0.235722
$ 0.235722

$ 0.455937
$ 0.455937

$ 0.129313
$ 0.129313

-1.89%

-3.94%

-13.83%

-13.83%

Haedal Staked WAL (HAWAL) valós idejű ár: $0.219254. Az elmúlt 24 órában, a(z)HAWAL legalacsonyabb ára $ 0.220202, legmagasabb ára pedig $ 0.235722 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HAWAL valaha volt legmagasabb ára $ 0.455937, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.129313 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HAWAL változása a következő volt: -1.89% az elmúlt órában, -3.94% az elmúlt 24 órában, és -13.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Haedal Staked WAL (HAWAL) piaci információk

$ 35.08K
$ 35.08K

--
--

$ 35.08K
$ 35.08K

160.00K
160.00K

160,000.0
160,000.0

A(z) Haedal Staked WAL jelenlegi piaci plafonja $ 35.08K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HAWAL keringésben lévő tokenszáma 160.00K, és a teljes tokenszám 160000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 35.08K.

Haedal Staked WAL (HAWAL) árelőzmények USD

A(z) Haedal Staked WALUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0090064168404048.
A(z) Haedal Staked WAL USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.1000115939.
A(z) Haedal Staked WAL USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1052696337.
A(z) Haedal Staked WAL USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0090064168404048-3.94%
30 nap$ -0.1000115939-45.61%
60 nap$ -0.1052696337-48.01%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Haedal Staked WAL (HAWAL)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Haedal Staked WAL (HAWAL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Haedal Staked WAL árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Haedal Staked WAL (HAWAL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Haedal Staked WAL (HAWAL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Haedal Staked WAL rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Haedal Staked WAL árelőrejelzését most!

HAWAL helyi valutákra

Haedal Staked WAL (HAWAL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Haedal Staked WAL (HAWAL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HAWAL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Haedal Staked WAL (HAWAL)

Mennyit ér ma a(z) Haedal Staked WAL (HAWAL)?
A(z) élő HAWAL ár a(z) USD esetében 0.219254 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HAWAL ára a(z) USD esetében?
A(z) HAWAL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.219254. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Haedal Staked WAL piaci plafonja?
A(z) HAWAL piaci plafonja $ 35.08K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HAWAL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HAWAL keringésben lévő tokenszáma 160.00K USD.
Mi volt a(z) HAWAL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HAWAL mindenkori legmagasabb ára 0.455937 USD.
Mi volt a(z) HAWAL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HAWAL mindenkori legalacsonyabb ára 0.129313 USD.
Mekkora a(z) HAWAL kereskedési volumene?
A(z) HAWAL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HAWAL ára emelkedni fog idén?
A(z) HAWAL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HAWAL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:31:48 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

