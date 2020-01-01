HACK ($HACK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HACK ($HACK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HACK ($HACK) tokennel kapcsolatos információk Hakoiri an SPL-404 project built on Solana, stands at the forefront of the NFT revolution. In collaboration with industry giants like Magic Eden, Mutant Labs, and renowned brands like Smiley, Hakoiri promises an immersive experience like no other. Our goal is to become one of the most recognized cryptocurrencies worldwide. Therefore, our next step is to demonstrate to everyone the great potential of a community-driven cryptocurrency, developing protocols and adding value around the $HACK token. Hivatalos webhely: https://hakoiri.xyz/ Fehér könyv: https://hakoiri.xyz/ Vásárolj most $HACK tokent!

HACK ($HACK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HACK ($HACK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.62K $ 5.62K $ 5.62K Teljes tokenszám: $ 888.88M $ 888.88M $ 888.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 888.88M $ 888.88M $ 888.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.62K $ 5.62K $ 5.62K Minden idők csúcspontja: $ 0.00268146 $ 0.00268146 $ 0.00268146 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) HACK ($HACK) áráról

HACK ($HACK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HACK ($HACK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $HACK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $HACK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $HACK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $HACK token élő árfolyamát!

$HACK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $HACK kapcsán? $HACK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $HACK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

