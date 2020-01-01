Hachiko Sol (HACHI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hachiko Sol (HACHI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hachiko Sol (HACHI) tokennel kapcsolatos információk Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project. Hivatalos webhely: https://www.hachiko-token.com Vásárolj most HACHI tokent!

Hachiko Sol (HACHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hachiko Sol (HACHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 59.39K $ 59.39K $ 59.39K Teljes tokenszám: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 59.39K $ 59.39K $ 59.39K Minden idők csúcspontja: $ 0.00424685 $ 0.00424685 $ 0.00424685 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Hachiko Sol (HACHI) áráról

Hachiko Sol (HACHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hachiko Sol (HACHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HACHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HACHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HACHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HACHI token élő árfolyamát!

HACHI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HACHI kapcsán? HACHI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HACHI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

