Habitat (HABITAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.07252 24h alacsony $ 0.084893 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.173107 Legalacsonyabb ár $ 0.04370948 Árváltozás (1H) -2.27% Árváltozás (1D) -6.60% Árváltozás (7D) -12.14%

Habitat (HABITAT) valós idejű ár: $0.072526. Az elmúlt 24 órában, a(z)HABITAT legalacsonyabb ára $ 0.07252, legmagasabb ára pedig $ 0.084893 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HABITAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.173107, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04370948 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HABITAT változása a következő volt: -2.27% az elmúlt órában, -6.60% az elmúlt 24 órában, és -12.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Habitat (HABITAT) piaci információk

Piaci érték $ 5.34M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.25M Forgalomban lévő készlet 73.56M Teljes tokenszám 99,999,839.802692

A(z) Habitat jelenlegi piaci plafonja $ 5.34M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HABITAT keringésben lévő tokenszáma 73.56M, és a teljes tokenszám 99999839.802692. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.25M.