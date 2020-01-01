Habi (HABI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Habi (HABI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Habi (HABI) tokennel kapcsolatos információk Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth. Hivatalos webhely: https://www.habiflys.com Vásárolj most HABI tokent!

Habi (HABI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Habi (HABI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.20K $ 12.20K $ 12.20K Teljes tokenszám: $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M Keringésben lévő tokenszám: $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.20K $ 12.20K $ 12.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.00042665 $ 0.00042665 $ 0.00042665 Minden idők mélypontja: $ 0.00000575 $ 0.00000575 $ 0.00000575 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Habi (HABI) áráról

Habi (HABI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Habi (HABI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HABI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HABI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HABI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HABI token élő árfolyamát!

HABI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HABI kapcsán? HABI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HABI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

