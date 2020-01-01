H4SHFund (H4SH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) H4SHFund (H4SH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

H4SHFund (H4SH) tokennel kapcsolatos információk Avalanche's Memecoin Printer. Welcome to H4SHFund- Avalanche's Memecoin printer. Your one-stop shop to tokenize, launch, fund, and trade anything. H4SHFund gives big-brains and degens alike access to a powerful memecoin printer and treasury management toolkit. It's the best platform to conduct fair token launches on-chain, no matter what your project is. H4SHFund supports the fair launch and management of memecoins, governance tokens, AI tokens, and even tokenized funds. Hivatalos webhely: https://www.h4shfund.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.h4shfund.com/ Vásárolj most H4SH tokent!

H4SHFund (H4SH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) H4SHFund (H4SH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 75.95K $ 75.95K $ 75.95K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 994.04M $ 994.04M $ 994.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 76.40K $ 76.40K $ 76.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.00174306 $ 0.00174306 $ 0.00174306 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) H4SHFund (H4SH) áráról

H4SHFund (H4SH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) H4SHFund (H4SH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó H4SH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező H4SH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) H4SH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) H4SH token élő árfolyamát!

H4SH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) H4SH kapcsán? H4SH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) H4SH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

