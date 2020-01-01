Gym Network (GYMNET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gym Network (GYMNET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gym Network (GYMNET) tokennel kapcsolatos információk GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system. Hivatalos webhely: https://gymnetwork.io/ Vásárolj most GYMNET tokent!

Gym Network (GYMNET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gym Network (GYMNET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.95M Teljes tokenszám: $ 500.11M Keringésben lévő tokenszám: $ 124.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.83M Minden idők csúcspontja: $ 1.9 Minden idők mélypontja: $ 0.00362167 Jelenlegi ár: $ 0.01525938 További tudnivalók a(z) Gym Network (GYMNET) áráról

Gym Network (GYMNET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gym Network (GYMNET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GYMNET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GYMNET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GYMNET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GYMNET token élő árfolyamát!

GYMNET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GYMNET kapcsán? GYMNET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GYMNET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

