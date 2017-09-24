GXChain (GXC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GXChain (GXC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GXChain (GXC) tokennel kapcsolatos információk From the developers at Gongxinbao (GXB) comes GXChain, a public blockchain that offers decentralized data exchange solutions, being the first exchange of its kind in the world. The GXS data exchange does not cache personal data, offering its customers privacy. In addition, the exchange protects data copyright, preventing data fraud and counterfeiting and supports bilateral anonymous transactions. The GXS data exchange, which was commercialized on September 24, 2017, can be used for data exchanging in any industry. Currently, the platform offers solutions for enterprises that engage in network loan, automobile finance, personal loan in internet finance and banks. GXChain is a blockchain that supports the development of a great number of applications. Unlike other public chains, GXChain does not only support smart contract or blockchain as a service (BaaS) but also delivers many exclusive services, such as ID verification, multi-dimensional data, KYC, and swift login. GXChain currently has 100,000 TPS, which can support most business applications, and it also supports issuing new assets. The second application based on GXChain, GXB Decentralized App (Dapp), deals with personal credit management and face to face credit verification. GXChain employs delegate proof of stake (DPoS) for record tracking on the blockchain and proof of credit share (PoCS) for data exchange consensus. Minqiang Huang is the Founder and CEO, having more than 10 years of experience in data exchange, blockchain, and financial technology. He first became interested in cryptocurrency back in 2012, and since then he started several projects in this market. He was the former CTO at Hakim Unique Internet Co Ltd, and Director of financial services of HAKIM UNIQUE. He received his bachelor degree in computer science at Shandong University of Science and Technology, and his master in management at Hong Kong Finance and Economics College. Guojun Tu is the Co-founder and Vice President, and is a serial entrepreneur, having over 21 years of experience in the field of information security, financial transactions, and computer science. Guojun activated as a senior executive at 3 public traded IT company. He received his bachelor degree in computer science at Hunan University. Hivatalos webhely: https://www.gxb.io/ Vásárolj most GXC tokent!

GXChain (GXC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GXChain (GXC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 33.00M $ 33.00M $ 33.00M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 44.00M $ 44.00M $ 44.00M Minden idők csúcspontja: $ 10.61 $ 10.61 $ 10.61 Minden idők mélypontja: $ 0.189778 $ 0.189778 $ 0.189778 Jelenlegi ár: $ 0.439962 $ 0.439962 $ 0.439962 További tudnivalók a(z) GXChain (GXC) áráról

GXChain (GXC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GXChain (GXC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GXC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GXC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GXC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GXC token élő árfolyamát!

GXC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GXC kapcsán? GXC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GXC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

