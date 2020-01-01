GX3 A (GX3) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GX3 A (GX3) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GX3 A (GX3) tokennel kapcsolatos információk GX3 is an AI Agent–integrated Web3 project designed to enable intelligent automated agents within decentralized ecosystems. The GX3 token powers essential functions such as governance, staking, and service payments across the platform. By combining modular AI capabilities with blockchain infrastructure, GX3 simplifies complex on-chain and off-chain processes. Its agents autonomously interact with smart contracts, APIs, external data sources, and users to perform tasks efficiently. Hivatalos webhely: https://gx3.ai/ Fehér könyv: https://docs.gx3.ai/ Vásárolj most GX3 tokent!

GX3 A (GX3) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GX3 A (GX3) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.23K $ 9.23K $ 9.23K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.23K $ 9.23K $ 9.23K Minden idők csúcspontja: $ 0.00918557 $ 0.00918557 $ 0.00918557 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00092306 $ 0.00092306 $ 0.00092306 További tudnivalók a(z) GX3 A (GX3) áráról

GX3 A (GX3) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GX3 A (GX3) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GX3 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GX3 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GX3 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GX3 token élő árfolyamát!

GX3 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GX3 kapcsán? GX3-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GX3 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

