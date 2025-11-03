Gut Says (GUT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00106126$ 0.00106126 $ 0.00106126 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +1.97% Árváltozás (1D) -14.21% Árváltozás (7D) -49.31% Árváltozás (7D) -49.31%

Gut Says (GUT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GUT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GUT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00106126, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GUT változása a következő volt: +1.97% az elmúlt órában, -14.21% az elmúlt 24 órában, és -49.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gut Says (GUT) piaci információk

Piaci érték $ 143.78K$ 143.78K $ 143.78K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 143.78K$ 143.78K $ 143.78K Forgalomban lévő készlet 896.33M 896.33M 896.33M Teljes tokenszám 896,326,695.182748 896,326,695.182748 896,326,695.182748

A(z) Gut Says jelenlegi piaci plafonja $ 143.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GUT keringésben lévő tokenszáma 896.33M, és a teljes tokenszám 896326695.182748. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 143.78K.