Blue Chip Blitz
A(z) élő Gut Says ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GUT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GUT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GUT

GUT árinformációk

Mi a(z) GUT

GUT hivatalos webhely

GUT tokenomikai adatai

GUT árelőrejelzés

Gut Says Logó

Gut Says Ár (GUT)

Nem listázott

1 GUT-USD élő ár:

$0.00015953
-14.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Gut Says (GUT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:31:34 (UTC+8)

Gut Says (GUT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.00106126
$ 0
+1.97%

-14.21%

-49.31%

-49.31%

Gut Says (GUT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GUT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GUT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00106126, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GUT változása a következő volt: +1.97% az elmúlt órában, -14.21% az elmúlt 24 órában, és -49.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gut Says (GUT) piaci információk

$ 143.78K
--
$ 143.78K
896.33M
896,326,695.182748
A(z) Gut Says jelenlegi piaci plafonja $ 143.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GUT keringésben lévő tokenszáma 896.33M, és a teljes tokenszám 896326695.182748. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 143.78K.

Gut Says (GUT) árelőzmények USD

A(z) Gut SaysUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Gut Says USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gut Says USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gut Says USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-14.21%
30 nap$ 0-67.14%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Gut Says (GUT)

Gut Says ($GUT) is one of the most used phrases in crypto, made famous by Ansem (@blknoiz06) and often used to make predictions about market behavior. $GUT represents the tokenization of each and every trader's Gut, which guides us to make decisions in not just trading, but everyday life. Gut is a character and metaphor for the emotions that guide our trade decisions and ultimately decide our fate.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gut Says (GUT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Gut Says árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gut Says (GUT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gut Says (GUT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gut Says rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gut Says árelőrejelzését most!

GUT helyi valutákra

Gut Says (GUT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gut Says (GUT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GUT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gut Says (GUT)

Mennyit ér ma a(z) Gut Says (GUT)?
A(z) élő GUT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GUT ára a(z) USD esetében?
A(z) GUT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gut Says piaci plafonja?
A(z) GUT piaci plafonja $ 143.78K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GUT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GUT keringésben lévő tokenszáma 896.33M USD.
Mi volt a(z) GUT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GUT mindenkori legmagasabb ára 0.00106126 USD.
Mi volt a(z) GUT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GUT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GUT kereskedési volumene?
A(z) GUT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GUT ára emelkedni fog idén?
A(z) GUT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GUT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Gut Says (GUT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,107.01
$3,742.35
$0.02426
$1.0756
$179.99
$108,107.01
$3,742.35
$179.99
$86.29
$2.4358
$0.00000
$0.00000
$0.0378
$0.05950
$0.09958
$0.000000002300
$0.02160
$0.00007069
$0.0000451
$0.0000372
