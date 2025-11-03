GUSD (GUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.998659 $ 0.998659 $ 0.998659 24h alacsony $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24h magas 24h alacsony $ 0.998659$ 0.998659 $ 0.998659 24h magas $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Minden idők csúcspontja $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Legalacsonyabb ár $ 0.98989$ 0.98989 $ 0.98989 Árváltozás (1H) -0.05% Árváltozás (1D) +0.05% Árváltozás (7D) +0.06% Árváltozás (7D) +0.06%

GUSD (GUSD) valós idejű ár: $0.999613. Az elmúlt 24 órában, a(z)GUSD legalacsonyabb ára $ 0.998659, legmagasabb ára pedig $ 1.0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.019, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.98989 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GUSD változása a következő volt: -0.05% az elmúlt órában, +0.05% az elmúlt 24 órában, és +0.06% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GUSD (GUSD) piaci információk

Piaci érték $ 149.69M$ 149.69M $ 149.69M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 319.79M$ 319.79M $ 319.79M Forgalomban lévő készlet 149.79M 149.79M 149.79M Teljes tokenszám 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

A(z) GUSD jelenlegi piaci plafonja $ 149.69M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GUSD keringésben lévő tokenszáma 149.79M, és a teljes tokenszám 320000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 319.79M.