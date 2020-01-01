Gunstar Metaverse (GSTS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gunstar Metaverse (GSTS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gunstar Metaverse (GSTS) tokennel kapcsolatos információk What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the "ultimate-high" shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers' interest. Hivatalos webhely: https://gunstar.io/

Gunstar Metaverse (GSTS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gunstar Metaverse (GSTS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 54.32K $ 54.32K $ 54.32K Teljes tokenszám: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 336.09M $ 336.09M $ 336.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 64.65K $ 64.65K $ 64.65K Minden idők csúcspontja: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016161 $ 0.00016161 $ 0.00016161 További tudnivalók a(z) Gunstar Metaverse (GSTS) áráról

Gunstar Metaverse (GSTS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gunstar Metaverse (GSTS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GSTS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GSTS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GSTS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GSTS token élő árfolyamát!

GSTS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GSTS kapcsán? GSTS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GSTS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

