Gunda (GUNDA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00058081 $ 0.00058081 $ 0.00058081 24h alacsony $ 0.00059148 $ 0.00059148 $ 0.00059148 24h magas 24h alacsony $ 0.00058081$ 0.00058081 $ 0.00058081 24h magas $ 0.00059148$ 0.00059148 $ 0.00059148 Minden idők csúcspontja $ 0.00074739$ 0.00074739 $ 0.00074739 Legalacsonyabb ár $ 0.00040438$ 0.00040438 $ 0.00040438 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) -0.91% Árváltozás (7D) -10.77% Árváltozás (7D) -10.77%

Gunda (GUNDA) valós idejű ár: $0.00058132. Az elmúlt 24 órában, a(z)GUNDA legalacsonyabb ára $ 0.00058081, legmagasabb ára pedig $ 0.00059148 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GUNDA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00074739, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00040438 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GUNDA változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -0.91% az elmúlt 24 órában, és -10.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gunda (GUNDA) piaci információk

Piaci érték $ 581.32K$ 581.32K $ 581.32K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 581.32K$ 581.32K $ 581.32K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Gunda jelenlegi piaci plafonja $ 581.32K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GUNDA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 581.32K.