GUMMY (GUMMY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.227728 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -2.80% Árváltozás (1D) -3.17% Árváltozás (7D) -12.89%

GUMMY (GUMMY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GUMMY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GUMMY valaha volt legmagasabb ára $ 0.227728, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GUMMY változása a következő volt: -2.80% az elmúlt órában, -3.17% az elmúlt 24 órában, és -12.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GUMMY (GUMMY) piaci információk

Piaci érték $ 459.76K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 459.76K Forgalomban lévő készlet 792.60M Teljes tokenszám 792,595,209.0382487

A(z) GUMMY jelenlegi piaci plafonja $ 459.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GUMMY keringésben lévő tokenszáma 792.60M, és a teljes tokenszám 792595209.0382487. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 459.76K.