Gugo (GUGO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00082019 24h alacsony $ 0.00088793 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0146709 Legalacsonyabb ár $ 0.00082703 Árváltozás (1H) -1.62% Árváltozás (1D) -6.74% Árváltozás (7D) -19.93%

Gugo (GUGO) valós idejű ár: $0.00082219. Az elmúlt 24 órában, a(z)GUGO legalacsonyabb ára $ 0.00082019, legmagasabb ára pedig $ 0.00088793 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GUGO valaha volt legmagasabb ára $ 0.0146709, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00082703 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GUGO változása a következő volt: -1.62% az elmúlt órában, -6.74% az elmúlt 24 órában, és -19.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gugo (GUGO) piaci információk

Piaci érték $ 811.69K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 811.69K Forgalomban lévő készlet 990.10M Teljes tokenszám 990,098,452.894598

A(z) Gugo jelenlegi piaci plafonja $ 811.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GUGO keringésben lévő tokenszáma 990.10M, és a teljes tokenszám 990098452.894598. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 811.69K.