Guardians Of The Spark (GOTS) tokennel kapcsolatos információk Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies. Hivatalos webhely: https://playgots.xyz/ Vásárolj most GOTS tokent!

Guardians Of The Spark (GOTS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Guardians Of The Spark (GOTS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M Teljes tokenszám: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M Minden idők csúcspontja: $ 0.52214 $ 0.52214 $ 0.52214 Minden idők mélypontja: $ 0.064884 $ 0.064884 $ 0.064884 Jelenlegi ár: $ 0.065926 $ 0.065926 $ 0.065926 További tudnivalók a(z) Guardians Of The Spark (GOTS) áráról

Guardians Of The Spark (GOTS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Guardians Of The Spark (GOTS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOTS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOTS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOTS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOTS token élő árfolyamát!

GOTS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOTS kapcsán? GOTS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOTS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

