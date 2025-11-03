TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Guardian Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GUARDIAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GUARDIAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Guardian Token ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GUARDIAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GUARDIAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GUARDIAN

GUARDIAN árinformációk

Mi a(z) GUARDIAN

GUARDIAN fehér könyv

GUARDIAN hivatalos webhely

GUARDIAN tokenomikai adatai

GUARDIAN árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Guardian Token Logó

Guardian Token Ár (GUARDIAN)

Nem listázott

1 GUARDIAN-USD élő ár:

$0.00055886
$0.00055886$0.00055886
-1.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Guardian Token (GUARDIAN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:30:57 (UTC+8)

Guardian Token (GUARDIAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.30%

-1.84%

-1.58%

-1.58%

Guardian Token (GUARDIAN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GUARDIAN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GUARDIAN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GUARDIAN változása a következő volt: -2.30% az elmúlt órában, -1.84% az elmúlt 24 órában, és -1.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Guardian Token (GUARDIAN) piaci információk

$ 387.46K
$ 387.46K$ 387.46K

--
----

$ 387.46K
$ 387.46K$ 387.46K

693.31M
693.31M 693.31M

693,308,389.030029
693,308,389.030029 693,308,389.030029

A(z) Guardian Token jelenlegi piaci plafonja $ 387.46K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GUARDIAN keringésben lévő tokenszáma 693.31M, és a teljes tokenszám 693308389.030029. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 387.46K.

Guardian Token (GUARDIAN) árelőzmények USD

A(z) Guardian TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Guardian Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Guardian Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Guardian Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.84%
30 nap$ 0-24.36%
60 nap$ 0-23.55%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Guardian Token (GUARDIAN) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Guardian Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Guardian Token (GUARDIAN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Guardian Token (GUARDIAN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Guardian Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Guardian Token árelőrejelzését most!

GUARDIAN helyi valutákra

Guardian Token (GUARDIAN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Guardian Token (GUARDIAN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GUARDIAN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Guardian Token (GUARDIAN)

Mennyit ér ma a(z) Guardian Token (GUARDIAN)?
A(z) élő GUARDIAN ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GUARDIAN ára a(z) USD esetében?
A(z) GUARDIAN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Guardian Token piaci plafonja?
A(z) GUARDIAN piaci plafonja $ 387.46K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GUARDIAN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GUARDIAN keringésben lévő tokenszáma 693.31M USD.
Mi volt a(z) GUARDIAN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GUARDIAN mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) GUARDIAN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GUARDIAN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GUARDIAN kereskedési volumene?
A(z) GUARDIAN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GUARDIAN ára emelkedni fog idén?
A(z) GUARDIAN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GUARDIAN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:30:57 (UTC+8)

Guardian Token (GUARDIAN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,073.34
$108,073.34$108,073.34

-1.84%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.69
$3,741.69$3,741.69

-2.89%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02426
$0.02426$0.02426

-7.79%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0755
$1.0755$1.0755

-14.77%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.12
$180.12$180.12

-1.99%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,073.34
$108,073.34$108,073.34

-1.84%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,741.69
$3,741.69$3,741.69

-2.89%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.12
$180.12$180.12

-1.99%

DASH Logó

DASH

DASH

$86.74
$86.74$86.74

-2.09%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4367
$2.4367$2.4367

-2.52%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0378
$0.0378$0.0378

-24.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05952
$0.05952$0.05952

+197.60%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09855
$0.09855$0.09855

+19.29%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002300
$0.000000002300$0.000000002300

+428.73%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007105
$0.00007105$0.00007105

+94.07%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000373
$0.0000373$0.0000373

+35.14%