A(z) élő Guardian Golden Ball ár ma 0.00007725 USD. Kövesd nyomon a(z) GBT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GBT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GBT

GBT árinformációk

Mi a(z) GBT

GBT hivatalos webhely

GBT tokenomikai adatai

GBT árelőrejelzés

Guardian Golden Ball Logó

Guardian Golden Ball Ár (GBT)

Nem listázott

1 GBT-USD élő ár:

-11.20%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Guardian Golden Ball (GBT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:30:49 (UTC+8)

Guardian Golden Ball (GBT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

+0.00%

-11.27%

-21.05%

-21.05%

Guardian Golden Ball (GBT) valós idejű ár: $0.00007725. Az elmúlt 24 órában, a(z)GBT legalacsonyabb ára $ 0.00006869, legmagasabb ára pedig $ 0.00010041 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GBT valaha volt legmagasabb ára $ 0.01423353, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006301 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GBT változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -11.27% az elmúlt 24 órában, és -21.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Guardian Golden Ball (GBT) piaci információk

A(z) Guardian Golden Ball jelenlegi piaci plafonja $ 15.45K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GBT keringésben lévő tokenszáma 200.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 77.25K.

Guardian Golden Ball (GBT) árelőzmények USD

A(z) Guardian Golden BallUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Guardian Golden Ball USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000543846.
A(z) Guardian Golden Ball USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000719097.
A(z) Guardian Golden Ball USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-11.27%
30 nap$ -0.0000543846-70.40%
60 nap$ -0.0000719097-93.08%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Guardian Golden Ball (GBT)

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Guardian Golden Ball (GBT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Guardian Golden Ball árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Guardian Golden Ball (GBT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Guardian Golden Ball (GBT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Guardian Golden Ball rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Guardian Golden Ball árelőrejelzését most!

GBT helyi valutákra

Guardian Golden Ball (GBT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Guardian Golden Ball (GBT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GBT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Guardian Golden Ball (GBT)

Mennyit ér ma a(z) Guardian Golden Ball (GBT)?
A(z) élő GBT ár a(z) USD esetében 0.00007725 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GBT ára a(z) USD esetében?
A(z) GBT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00007725. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Guardian Golden Ball piaci plafonja?
A(z) GBT piaci plafonja $ 15.45K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GBT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GBT keringésben lévő tokenszáma 200.00M USD.
Mi volt a(z) GBT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GBT mindenkori legmagasabb ára 0.01423353 USD.
Mi volt a(z) GBT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GBT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00006301 USD.
Mekkora a(z) GBT kereskedési volumene?
A(z) GBT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GBT ára emelkedni fog idén?
A(z) GBT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GBT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:30:49 (UTC+8)

Guardian Golden Ball (GBT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

