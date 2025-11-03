Guardian Golden Ball (GBT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00006869 $ 0.00006869 $ 0.00006869 24h alacsony $ 0.00010041 $ 0.00010041 $ 0.00010041 24h magas 24h alacsony $ 0.00006869$ 0.00006869 $ 0.00006869 24h magas $ 0.00010041$ 0.00010041 $ 0.00010041 Minden idők csúcspontja $ 0.01423353$ 0.01423353 $ 0.01423353 Legalacsonyabb ár $ 0.00006301$ 0.00006301 $ 0.00006301 Árváltozás (1H) +0.00% Árváltozás (1D) -11.27% Árváltozás (7D) -21.05% Árváltozás (7D) -21.05%

Guardian Golden Ball (GBT) valós idejű ár: $0.00007725. Az elmúlt 24 órában, a(z)GBT legalacsonyabb ára $ 0.00006869, legmagasabb ára pedig $ 0.00010041 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GBT valaha volt legmagasabb ára $ 0.01423353, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006301 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GBT változása a következő volt: +0.00% az elmúlt órában, -11.27% az elmúlt 24 órában, és -21.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Guardian Golden Ball (GBT) piaci információk

Piaci érték $ 15.45K$ 15.45K $ 15.45K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 77.25K$ 77.25K $ 77.25K Forgalomban lévő készlet 200.00M 200.00M 200.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Guardian Golden Ball jelenlegi piaci plafonja $ 15.45K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GBT keringésben lévő tokenszáma 200.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 77.25K.