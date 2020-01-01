Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Guanciale by Virtuals (GUAN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Guanciale by Virtuals (GUAN) tokennel kapcsolatos információk Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto. Hivatalos webhely: https://guanciale.ai Vásárolj most GUAN tokent!

Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Guanciale by Virtuals (GUAN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 150.39K $ 150.39K $ 150.39K Teljes tokenszám: $ 989.36M $ 989.36M $ 989.36M Keringésben lévő tokenszám: $ 989.36M $ 989.36M $ 989.36M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 150.39K $ 150.39K $ 150.39K Minden idők csúcspontja: $ 0.01775661 $ 0.01775661 $ 0.01775661 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00015001 $ 0.00015001 $ 0.00015001 További tudnivalók a(z) Guanciale by Virtuals (GUAN) áráról

Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GUAN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GUAN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GUAN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GUAN token élő árfolyamát!

GUAN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GUAN kapcsán? GUAN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GUAN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!