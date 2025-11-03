GTETH (GTETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,757.87 $ 3,757.87 $ 3,757.87 24h alacsony $ 3,912.2 $ 3,912.2 $ 3,912.2 24h magas 24h alacsony $ 3,757.87$ 3,757.87 $ 3,757.87 24h magas $ 3,912.2$ 3,912.2 $ 3,912.2 Minden idők csúcspontja $ 4,751.71$ 4,751.71 $ 4,751.71 Legalacsonyabb ár $ 3,417.87$ 3,417.87 $ 3,417.87 Árváltozás (1H) -1.95% Árváltozás (1D) -3.29% Árváltozás (7D) -10.77% Árváltozás (7D) -10.77%

GTETH (GTETH) valós idejű ár: $3,749.35. Az elmúlt 24 órában, a(z)GTETH legalacsonyabb ára $ 3,757.87, legmagasabb ára pedig $ 3,912.2 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GTETH valaha volt legmagasabb ára $ 4,751.71, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3,417.87 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GTETH változása a következő volt: -1.95% az elmúlt órában, -3.29% az elmúlt 24 órában, és -10.77% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GTETH (GTETH) piaci információk

Piaci érték $ 578.04M$ 578.04M $ 578.04M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 578.04M$ 578.04M $ 578.04M Forgalomban lévő készlet 153.82K 153.82K 153.82K Teljes tokenszám 153,820.0 153,820.0 153,820.0

A(z) GTETH jelenlegi piaci plafonja $ 578.04M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GTETH keringésben lévő tokenszáma 153.82K, és a teljes tokenszám 153820.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 578.04M.