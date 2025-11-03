TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő GT3 Finance ár ma 0.00562652 USD. Kövesd nyomon a(z) GT3 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GT3 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő GT3 Finance ár ma 0.00562652 USD. Kövesd nyomon a(z) GT3 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GT3 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GT3

GT3 árinformációk

Mi a(z) GT3

GT3 fehér könyv

GT3 hivatalos webhely

GT3 tokenomikai adatai

GT3 árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

GT3 Finance Logó

GT3 Finance Ár (GT3)

Nem listázott

1 GT3-USD élő ár:

$0.00563149
$0.00563149$0.00563149
-0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
GT3 Finance (GT3) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:30:26 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00562616
$ 0.00562616$ 0.00562616
24h alacsony
$ 0.00593514
$ 0.00593514$ 0.00593514
24h magas

$ 0.00562616
$ 0.00562616$ 0.00562616

$ 0.00593514
$ 0.00593514$ 0.00593514

$ 0.00811755
$ 0.00811755$ 0.00811755

$ 0.00562616
$ 0.00562616$ 0.00562616

-0.28%

-0.14%

-9.37%

-9.37%

GT3 Finance (GT3) valós idejű ár: $0.00562652. Az elmúlt 24 órában, a(z)GT3 legalacsonyabb ára $ 0.00562616, legmagasabb ára pedig $ 0.00593514 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GT3 valaha volt legmagasabb ára $ 0.00811755, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00562616 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GT3 változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -0.14% az elmúlt 24 órában, és -9.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GT3 Finance (GT3) piaci információk

$ 888.16K
$ 888.16K$ 888.16K

--
----

$ 888.16K
$ 888.16K$ 888.16K

157.85M
157.85M 157.85M

157,852,627.7817858
157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

A(z) GT3 Finance jelenlegi piaci plafonja $ 888.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GT3 keringésben lévő tokenszáma 157.85M, és a teljes tokenszám 157852627.7817858. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 888.16K.

GT3 Finance (GT3) árelőzmények USD

A(z) GT3 FinanceUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) GT3 Finance USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0009428061.
A(z) GT3 Finance USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0009387195.
A(z) GT3 Finance USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000648181601062579.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.14%
30 nap$ -0.0009428061-16.75%
60 nap$ -0.0009387195-16.68%
90 nap$ -0.000648181601062579-10.33%

Mi a(z) GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

GT3 Finance (GT3) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

GT3 Finance árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GT3 Finance (GT3) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GT3 Finance (GT3) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GT3 Finance rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GT3 Finance árelőrejelzését most!

GT3 helyi valutákra

GT3 Finance (GT3) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GT3 Finance (GT3) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GT3 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: GT3 Finance (GT3)

Mennyit ér ma a(z) GT3 Finance (GT3)?
A(z) élő GT3 ár a(z) USD esetében 0.00562652 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GT3 ára a(z) USD esetében?
A(z) GT3 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00562652. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GT3 Finance piaci plafonja?
A(z) GT3 piaci plafonja $ 888.16K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GT3 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GT3 keringésben lévő tokenszáma 157.85M USD.
Mi volt a(z) GT3 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GT3 mindenkori legmagasabb ára 0.00811755 USD.
Mi volt a(z) GT3 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GT3 mindenkori legalacsonyabb ára 0.00562616 USD.
Mekkora a(z) GT3 kereskedési volumene?
A(z) GT3 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GT3 ára emelkedni fog idén?
A(z) GT3 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GT3 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:30:26 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,068.48
$108,068.48$108,068.48

-1.85%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,745.02
$3,745.02$3,745.02

-2.80%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02380
$0.02380$0.02380

-9.54%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0760
$1.0760$1.0760

-14.73%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.30
$180.30$180.30

-1.89%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,068.48
$108,068.48$108,068.48

-1.85%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,745.02
$3,745.02$3,745.02

-2.80%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.30
$180.30$180.30

-1.89%

DASH Logó

DASH

DASH

$86.76
$86.76$86.76

-2.07%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4400
$2.4400$2.4400

-2.39%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0378
$0.0378$0.0378

-24.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05950
$0.05950$0.05950

+197.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09855
$0.09855$0.09855

+19.29%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002230
$0.000000002230$0.000000002230

+412.64%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007105
$0.00007105$0.00007105

+94.07%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000373
$0.0000373$0.0000373

+35.14%