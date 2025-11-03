GT3 Finance (GT3) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00562616 $ 0.00562616 $ 0.00562616 24h alacsony $ 0.00593514 $ 0.00593514 $ 0.00593514 24h magas 24h alacsony $ 0.00562616$ 0.00562616 $ 0.00562616 24h magas $ 0.00593514$ 0.00593514 $ 0.00593514 Minden idők csúcspontja $ 0.00811755$ 0.00811755 $ 0.00811755 Legalacsonyabb ár $ 0.00562616$ 0.00562616 $ 0.00562616 Árváltozás (1H) -0.28% Árváltozás (1D) -0.14% Árváltozás (7D) -9.37% Árváltozás (7D) -9.37%

GT3 Finance (GT3) valós idejű ár: $0.00562652. Az elmúlt 24 órában, a(z)GT3 legalacsonyabb ára $ 0.00562616, legmagasabb ára pedig $ 0.00593514 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GT3 valaha volt legmagasabb ára $ 0.00811755, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00562616 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GT3 változása a következő volt: -0.28% az elmúlt órában, -0.14% az elmúlt 24 órában, és -9.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GT3 Finance (GT3) piaci információk

Piaci érték $ 888.16K$ 888.16K $ 888.16K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 888.16K$ 888.16K $ 888.16K Forgalomban lévő készlet 157.85M 157.85M 157.85M Teljes tokenszám 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

A(z) GT3 Finance jelenlegi piaci plafonja $ 888.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GT3 keringésben lévő tokenszáma 157.85M, és a teljes tokenszám 157852627.7817858. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 888.16K.