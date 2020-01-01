gSNAKE (GSNAKE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) gSNAKE (GSNAKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

gSNAKE (GSNAKE) tokennel kapcsolatos információk Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development Hivatalos webhely: https://snake.finance Fehér könyv: https://docs.snake.finance Vásárolj most GSNAKE tokent!

gSNAKE (GSNAKE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) gSNAKE (GSNAKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 331.69K $ 331.69K $ 331.69K Teljes tokenszám: $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K Keringésben lévő tokenszám: $ 17.84K $ 17.84K $ 17.84K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Minden idők csúcspontja: $ 802.46 $ 802.46 $ 802.46 Minden idők mélypontja: $ 16.95 $ 16.95 $ 16.95 Jelenlegi ár: $ 18.6 $ 18.6 $ 18.6 További tudnivalók a(z) gSNAKE (GSNAKE) áráról

gSNAKE (GSNAKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) gSNAKE (GSNAKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GSNAKE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GSNAKE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GSNAKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GSNAKE token élő árfolyamát!

GSNAKE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GSNAKE kapcsán? GSNAKE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GSNAKE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

