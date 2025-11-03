GRONKE (GRONKE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00005569 24h alacsony $ 0.00005655 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00027742 Legalacsonyabb ár $ 0.00005179 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.08% Árváltozás (7D) -15.63%

GRONKE (GRONKE) valós idejű ár: $0.0000559. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRONKE legalacsonyabb ára $ 0.00005569, legmagasabb ára pedig $ 0.00005655 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRONKE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00027742, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00005179 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRONKE változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.08% az elmúlt 24 órában, és -15.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GRONKE (GRONKE) piaci információk

Piaci érték $ 38.45K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 38.45K Forgalomban lévő készlet 687.85M Teljes tokenszám 687,854,088.5446895

A(z) GRONKE jelenlegi piaci plafonja $ 38.45K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRONKE keringésben lévő tokenszáma 687.85M, és a teljes tokenszám 687854088.5446895. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 38.45K.