Grok Companions (JARVIS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00246857$ 0.00246857 $ 0.00246857 Legalacsonyabb ár $ 0.00002083$ 0.00002083 $ 0.00002083 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -18.73% Árváltozás (7D) -18.73%

Grok Companions (JARVIS) valós idejű ár: $0.00002198. Az elmúlt 24 órában, a(z)JARVIS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) JARVIS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00246857, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00002083 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) JARVIS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -18.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Grok Companions (JARVIS) piaci információk

Piaci érték $ 21.98K$ 21.98K $ 21.98K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 21.98K$ 21.98K $ 21.98K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Grok Companions jelenlegi piaci plafonja $ 21.98K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) JARVIS keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.98K.