Groggo By Matt Furie (GROGGO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Groggo By Matt Furie (GROGGO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Groggo By Matt Furie (GROGGO) tokennel kapcsolatos információk Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Hivatalos webhely: https://groggocoin.vip/ Vásárolj most GROGGO tokent!

Groggo By Matt Furie (GROGGO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Groggo By Matt Furie (GROGGO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 160.73K $ 160.73K $ 160.73K Teljes tokenszám: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 160.73K $ 160.73K $ 160.73K Minden idők csúcspontja: $ 0.04371634 $ 0.04371634 $ 0.04371634 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00043218 $ 0.00043218 $ 0.00043218 További tudnivalók a(z) Groggo By Matt Furie (GROGGO) áráról

Groggo By Matt Furie (GROGGO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Groggo By Matt Furie (GROGGO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GROGGO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GROGGO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GROGGO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GROGGO token élő árfolyamát!

GROGGO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GROGGO kapcsán? GROGGO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GROGGO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

