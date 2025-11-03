TőzsdeDEX+
A(z) élő Grodo AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GRODO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GRODO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GRODO

GRODO árinformációk

Mi a(z) GRODO

GRODO fehér könyv

GRODO hivatalos webhely

GRODO tokenomikai adatai

GRODO árelőrejelzés

Grodo AI Logó

Grodo AI Ár (GRODO)

Nem listázott

1 GRODO-USD élő ár:

--
----
-19.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Grodo AI (GRODO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:30:05 (UTC+8)

Grodo AI (GRODO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.16%

-18.82%

-73.12%

-73.12%

Grodo AI (GRODO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRODO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRODO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRODO változása a következő volt: +2.16% az elmúlt órában, -18.82% az elmúlt 24 órában, és -73.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Grodo AI (GRODO) piaci információk

$ 68.93K
$ 68.93K$ 68.93K

--
----

$ 68.93K
$ 68.93K$ 68.93K

99.93B
99.93B 99.93B

99,927,652,717.18077
99,927,652,717.18077 99,927,652,717.18077

A(z) Grodo AI jelenlegi piaci plafonja $ 68.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRODO keringésben lévő tokenszáma 99.93B, és a teljes tokenszám 99927652717.18077. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 68.93K.

Grodo AI (GRODO) árelőzmények USD

A(z) Grodo AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Grodo AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Grodo AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Grodo AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-18.82%
30 nap$ 0-86.24%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Grodo AI (GRODO)

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network.

The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground

XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Grodo AI (GRODO) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Grodo AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Grodo AI (GRODO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Grodo AI (GRODO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Grodo AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Grodo AI árelőrejelzését most!

GRODO helyi valutákra

Grodo AI (GRODO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Grodo AI (GRODO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GRODO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Grodo AI (GRODO)

Mennyit ér ma a(z) Grodo AI (GRODO)?
A(z) élő GRODO ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GRODO ára a(z) USD esetében?
A(z) GRODO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Grodo AI piaci plafonja?
A(z) GRODO piaci plafonja $ 68.93K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GRODO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GRODO keringésben lévő tokenszáma 99.93B USD.
Mi volt a(z) GRODO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GRODO mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) GRODO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GRODO mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GRODO kereskedési volumene?
A(z) GRODO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GRODO ára emelkedni fog idén?
A(z) GRODO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GRODO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:30:05 (UTC+8)

Grodo AI (GRODO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

