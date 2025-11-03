Grodo AI (GRODO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +2.16% Árváltozás (1D) -18.82% Árváltozás (7D) -73.12% Árváltozás (7D) -73.12%

Grodo AI (GRODO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRODO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRODO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRODO változása a következő volt: +2.16% az elmúlt órában, -18.82% az elmúlt 24 órában, és -73.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Grodo AI (GRODO) piaci információk

Piaci érték $ 68.93K$ 68.93K $ 68.93K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 68.93K$ 68.93K $ 68.93K Forgalomban lévő készlet 99.93B 99.93B 99.93B Teljes tokenszám 99,927,652,717.18077 99,927,652,717.18077 99,927,652,717.18077

A(z) Grodo AI jelenlegi piaci plafonja $ 68.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRODO keringésben lévő tokenszáma 99.93B, és a teljes tokenszám 99927652717.18077. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 68.93K.