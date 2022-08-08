Grizzly Honey (GHNY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Grizzly Honey (GHNY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Grizzly Honey (GHNY) tokennel kapcsolatos információk Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked. Hivatalos webhely: https://www.grizzly.fi Vásárolj most GHNY tokent!

Grizzly Honey (GHNY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Grizzly Honey (GHNY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 38.50K $ 38.50K $ 38.50K Teljes tokenszám: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 38.50K $ 38.50K $ 38.50K Minden idők csúcspontja: $ 91.71 $ 91.71 $ 91.71 Minden idők mélypontja: $ 0.01863912 $ 0.01863912 $ 0.01863912 Jelenlegi ár: $ 0.02601852 $ 0.02601852 $ 0.02601852 További tudnivalók a(z) Grizzly Honey (GHNY) áráról

Grizzly Honey (GHNY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Grizzly Honey (GHNY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GHNY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GHNY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GHNY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GHNY token élő árfolyamát!

