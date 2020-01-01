Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokennel kapcsolatos információk Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage. Hivatalos webhely: https://citadail.ai/ Vásárolj most CITADAIL tokent!

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 646.24K $ 646.24K $ 646.24K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 646.24K $ 646.24K $ 646.24K Minden idők csúcspontja: $ 0.04870041 $ 0.04870041 $ 0.04870041 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00064347 $ 0.00064347 $ 0.00064347 További tudnivalók a(z) Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) áráról

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CITADAIL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CITADAIL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CITADAIL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CITADAIL token élő árfolyamát!

