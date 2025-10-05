Gremly ($GREMLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +4.10% Árváltozás (1D) -20.45% Árváltozás (7D) +299.31% Árváltozás (7D) +299.31%

Gremly ($GREMLY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)$GREMLY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $GREMLY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $GREMLY változása a következő volt: +4.10% az elmúlt órában, -20.45% az elmúlt 24 órában, és +299.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gremly ($GREMLY) piaci információk

Piaci érték $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Forgalomban lévő készlet 405.76T 405.76T 405.76T Teljes tokenszám 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9

A(z) Gremly jelenlegi piaci plafonja $ 1.33M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $GREMLY keringésben lévő tokenszáma 405.76T, és a teljes tokenszám 405757402509796.9. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.33M.