A(z) élő Gremly ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) $GREMLY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $GREMLY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Gremly ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) $GREMLY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $GREMLY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: $GREMLY

$GREMLY árinformációk

$GREMLY fehér könyv

$GREMLY hivatalos webhely

$GREMLY tokenomikai adatai

$GREMLY árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Gremly Logó

Gremly Ár ($GREMLY)

Nem listázott

1 $GREMLY-USD élő ár:

--
----
-20.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Gremly ($GREMLY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:30:14 (UTC+8)

Gremly ($GREMLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.10%

-20.45%

+299.31%

+299.31%

Gremly ($GREMLY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)$GREMLY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $GREMLY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $GREMLY változása a következő volt: +4.10% az elmúlt órában, -20.45% az elmúlt 24 órában, és +299.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gremly ($GREMLY) piaci információk

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

--
----

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

405.76T
405.76T 405.76T

405,757,402,509,796.9
405,757,402,509,796.9 405,757,402,509,796.9

A(z) Gremly jelenlegi piaci plafonja $ 1.33M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $GREMLY keringésben lévő tokenszáma 405.76T, és a teljes tokenszám 405757402509796.9. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.33M.

Gremly ($GREMLY) árelőzmények USD

A(z) GremlyUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Gremly USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gremly USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gremly USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-20.45%
30 nap$ 0+1,231.11%
60 nap$ 0+405.49%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Gremly ($GREMLY)

GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet.

Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way.

Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gremly ($GREMLY) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Gremly árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gremly ($GREMLY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gremly ($GREMLY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gremly rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gremly árelőrejelzését most!

$GREMLY helyi valutákra

Gremly ($GREMLY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gremly ($GREMLY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) $GREMLY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gremly ($GREMLY)

Mennyit ér ma a(z) Gremly ($GREMLY)?
A(z) élő $GREMLY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) $GREMLY ára a(z) USD esetében?
A(z) $GREMLY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gremly piaci plafonja?
A(z) $GREMLY piaci plafonja $ 1.33M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) $GREMLY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) $GREMLY keringésben lévő tokenszáma 405.76T USD.
Mi volt a(z) $GREMLY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) $GREMLY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) $GREMLY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) $GREMLY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) $GREMLY kereskedési volumene?
A(z) $GREMLY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) $GREMLY ára emelkedni fog idén?
A(z) $GREMLY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) $GREMLY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:30:14 (UTC+8)

Gremly ($GREMLY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Iparági frissítések
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Iparági frissítések
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.