greg16676935420 (GREG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) greg16676935420 (GREG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

greg16676935420 (GREG) tokennel kapcsolatos információk im $greg I like football and stocks and my birthday im from kentuckey. I'm a investor. I like to golf at the golf course (unofficial community takeover) Hivatalos webhely: https://gregcoin.fun Vásárolj most GREG tokent!

greg16676935420 (GREG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) greg16676935420 (GREG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 352.60K $ 352.60K $ 352.60K Teljes tokenszám: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 352.60K $ 352.60K $ 352.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.00124673 $ 0.00124673 $ 0.00124673 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00035263 $ 0.00035263 $ 0.00035263 További tudnivalók a(z) greg16676935420 (GREG) áráról

greg16676935420 (GREG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) greg16676935420 (GREG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GREG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GREG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GREG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GREG token élő árfolyamát!

GREG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GREG kapcsán? GREG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GREG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

