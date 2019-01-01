Greenland Rare Bear (NORDO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Greenland Rare Bear (NORDO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Greenland Rare Bear (NORDO) tokennel kapcsolatos információk NORDO – The Meme Bear Defending Greenland and Shaking Up Crypto NORDO is more than just a meme coin—it’s a movement that blends humor, community, and real-world narratives into the fast-paced crypto landscape. Inspired by the political controversy surrounding Greenland and former U.S. President Donald Trump’s interest in acquiring the territory, NORDO brings a unique and engaging storyline to the meme coin space. At its core, NORDO embodies the fight for Greenland’s sovereignty, environmental preservation, and the rise of decentralized finance (DeFi). The project takes on an entertaining approach, featuring a fearless polar bear—NORDO—who stands up against global powers while also advocating for climate awareness. This fusion of political satire, environmental consciousness, and blockchain innovation makes NORDO one of the most unique and engaging meme coins in the market. From Meme to Market Launched through Pump.fun, NORDO quickly gained traction, attracting a passionate community that resonated with its humor and purpose. Unlike many meme projects that fizzle out after the initial hype, NORDO successfully graduated from Pump.fun and immediately secured a direct listing on Raydium, marking a strong entry into the decentralized exchange (DEX) ecosystem. This milestone reflects the project’s momentum and the confidence of its holders in its long-term vision. The Story Behind NORDO The inspiration for NORDO stems from real-world events. In 2019, Trump famously suggested buying Greenland, sparking a global debate about sovereignty, resources, and geopolitical influence. Greenland is home to vast rare earth mineral reserves, making it a valuable asset in global politics and economic competition. The idea of a powerful nation acquiring Greenland raised questions about its future and the broader implications for the Arctic region. NORDO humorously imagines a world where a fearless bear stands up against powerful figures, defending Greenland from being "sold off" while highlighting the importance of protecting the environment. Through engaging memes and viral content, NORDO captures the essence of political satire, financial speculation, and environmental awareness, making it highly shareable across social media platforms. Hivatalos webhely: https://nordo.wtf/ Vásárolj most NORDO tokent!

Greenland Rare Bear (NORDO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Greenland Rare Bear (NORDO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.74K $ 7.74K $ 7.74K Teljes tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.74K $ 7.74K $ 7.74K Minden idők csúcspontja: $ 0.00395857 $ 0.00395857 $ 0.00395857 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Greenland Rare Bear (NORDO) áráról

Greenland Rare Bear (NORDO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Greenland Rare Bear (NORDO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NORDO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NORDO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NORDO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NORDO token élő árfolyamát!

NORDO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NORDO kapcsán? NORDO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NORDO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!