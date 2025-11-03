GRDM (GRDM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.02841479$ 0.02841479 $ 0.02841479 Legalacsonyabb ár $ 0.01535586$ 0.01535586 $ 0.01535586 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -0.86% Árváltozás (7D) -0.86%

GRDM (GRDM) valós idejű ár: $0.01741862. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRDM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRDM valaha volt legmagasabb ára $ 0.02841479, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01535586 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRDM változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -0.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GRDM (GRDM) piaci információk

Piaci érték $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 17.42M$ 17.42M $ 17.42M Forgalomban lévő készlet 400.00M 400.00M 400.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) GRDM jelenlegi piaci plafonja $ 6.97M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRDM keringésben lévő tokenszáma 400.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.42M.