TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő GRDM ár ma 0.01741862 USD. Kövesd nyomon a(z) GRDM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GRDM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő GRDM ár ma 0.01741862 USD. Kövesd nyomon a(z) GRDM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GRDM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GRDM

GRDM árinformációk

Mi a(z) GRDM

GRDM hivatalos webhely

GRDM tokenomikai adatai

GRDM árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

GRDM Logó

GRDM Ár (GRDM)

Nem listázott

1 GRDM-USD élő ár:

$0.01741862
$0.01741862$0.01741862
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
GRDM (GRDM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:29:28 (UTC+8)

GRDM (GRDM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02841479
$ 0.02841479$ 0.02841479

$ 0.01535586
$ 0.01535586$ 0.01535586

--

--

-0.86%

-0.86%

GRDM (GRDM) valós idejű ár: $0.01741862. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRDM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRDM valaha volt legmagasabb ára $ 0.02841479, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01535586 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRDM változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -0.86% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GRDM (GRDM) piaci információk

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

--
----

$ 17.42M
$ 17.42M$ 17.42M

400.00M
400.00M 400.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) GRDM jelenlegi piaci plafonja $ 6.97M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRDM keringésben lévő tokenszáma 400.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.42M.

GRDM (GRDM) árelőzmények USD

A(z) GRDMUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) GRDM USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0040971764.
A(z) GRDM USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) GRDM USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0040971764-23.52%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) GRDM (GRDM)

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery.

At the heart of Gridium are two intelligent modules:

🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems.

🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty.

Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

GRDM (GRDM) Erőforrás

Hivatalos webhely

GRDM árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GRDM (GRDM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GRDM (GRDM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GRDM rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GRDM árelőrejelzését most!

GRDM helyi valutákra

GRDM (GRDM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GRDM (GRDM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GRDM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: GRDM (GRDM)

Mennyit ér ma a(z) GRDM (GRDM)?
A(z) élő GRDM ár a(z) USD esetében 0.01741862 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GRDM ára a(z) USD esetében?
A(z) GRDM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01741862. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GRDM piaci plafonja?
A(z) GRDM piaci plafonja $ 6.97M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GRDM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GRDM keringésben lévő tokenszáma 400.00M USD.
Mi volt a(z) GRDM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GRDM mindenkori legmagasabb ára 0.02841479 USD.
Mi volt a(z) GRDM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GRDM mindenkori legalacsonyabb ára 0.01535586 USD.
Mekkora a(z) GRDM kereskedési volumene?
A(z) GRDM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GRDM ára emelkedni fog idén?
A(z) GRDM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GRDM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:29:28 (UTC+8)

GRDM (GRDM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,138.30
$108,138.30$108,138.30

-1.79%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.91
$3,751.91$3,751.91

-2.63%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02375
$0.02375$0.02375

-9.73%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0806
$1.0806$1.0806

-14.36%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.51
$180.51$180.51

-1.77%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,138.30
$108,138.30$108,138.30

-1.79%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,751.91
$3,751.91$3,751.91

-2.63%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.51
$180.51$180.51

-1.77%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.41
$87.41$87.41

-1.34%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4427
$2.4427$2.4427

-2.28%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0378
$0.0378$0.0378

-24.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05961
$0.05961$0.05961

+198.05%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09842
$0.09842$0.09842

+19.13%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002160
$0.000000002160$0.000000002160

+396.55%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007077
$0.00007077$0.00007077

+93.30%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000370
$0.0000370$0.0000370

+34.05%