Grape (GRP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Grape (GRP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Grape (GRP) tokennel kapcsolatos információk GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. Hivatalos webhely: https://grap3.com/ Fehér könyv: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf Vásárolj most GRP tokent!

Grape (GRP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Grape (GRP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.31M $ 7.31M $ 7.31M Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.40M $ 16.40M $ 16.40M Minden idők csúcspontja: $ 853.84 $ 853.84 $ 853.84 Minden idők mélypontja: $ 0.109301 $ 0.109301 $ 0.109301 Jelenlegi ár: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 További tudnivalók a(z) Grape (GRP) áráról

Grape (GRP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Grape (GRP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GRP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GRP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GRP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GRP token élő árfolyamát!

GRP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GRP kapcsán? GRP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GRP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

