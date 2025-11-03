GrandpaTrenchLive (GRAMPS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -0.16% Árváltozás (1D) -4.66% Árváltozás (7D) -9.81%

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRAMPS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRAMPS valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRAMPS változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -4.66% az elmúlt 24 órában, és -9.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) piaci információk

Piaci érték $ 5.82K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.82K Forgalomban lévő készlet 999.26M Teljes tokenszám 999,260,694.455208

A(z) GrandpaTrenchLive jelenlegi piaci plafonja $ 5.82K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRAMPS keringésben lévő tokenszáma 999.26M, és a teljes tokenszám 999260694.455208. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.82K.