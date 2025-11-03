TőzsdeDEX+
A(z) élő Grand Gangsta City ár ma 0.00199002 USD. Kövesd nyomon a(z) $GGC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) $GGC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: $GGC

$GGC árinformációk

Mi a(z) $GGC

$GGC hivatalos webhely

$GGC tokenomikai adatai

$GGC árelőrejelzés

Grand Gangsta City Logó

Grand Gangsta City Ár ($GGC)

Nem listázott

1 $GGC-USD élő ár:

mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
Grand Gangsta City ($GGC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:29:21 (UTC+8)

Grand Gangsta City ($GGC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
Grand Gangsta City ($GGC) valós idejű ár: $0.00199002. Az elmúlt 24 órában, a(z)$GGC legalacsonyabb ára $ 0.00199403, legmagasabb ára pedig $ 0.0021734 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $GGC valaha volt legmagasabb ára $ 0.01587433, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00179572 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $GGC változása a következő volt: -2.01% az elmúlt órában, -5.74% az elmúlt 24 órában, és -14.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Grand Gangsta City ($GGC) piaci információk

A(z) Grand Gangsta City jelenlegi piaci plafonja $ 1.83M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $GGC keringésben lévő tokenszáma 918.25M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.99M.

Grand Gangsta City ($GGC) árelőzmények USD

A(z) Grand Gangsta CityUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000121206173521715.
A(z) Grand Gangsta City USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007540122.
A(z) Grand Gangsta City USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0010081307.
A(z) Grand Gangsta City USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.005859114190064652.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000121206173521715-5.74%
30 nap$ -0.0007540122-37.88%
60 nap$ -0.0010081307-50.65%
90 nap$ -0.005859114190064652-74.64%

Mi a(z) Grand Gangsta City ($GGC)

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Grand Gangsta City ($GGC) Erőforrás

Grand Gangsta City árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Grand Gangsta City ($GGC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Grand Gangsta City ($GGC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Grand Gangsta City rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Grand Gangsta City árelőrejelzését most!

Grand Gangsta City ($GGC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Grand Gangsta City ($GGC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) $GGC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Grand Gangsta City ($GGC)

Mennyit ér ma a(z) Grand Gangsta City ($GGC)?
A(z) élő $GGC ár a(z) USD esetében 0.00199002 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) $GGC ára a(z) USD esetében?
A(z) $GGC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00199002. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Grand Gangsta City piaci plafonja?
A(z) $GGC piaci plafonja $ 1.83M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) $GGC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) $GGC keringésben lévő tokenszáma 918.25M USD.
Mi volt a(z) $GGC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) $GGC mindenkori legmagasabb ára 0.01587433 USD.
Mi volt a(z) $GGC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) $GGC mindenkori legalacsonyabb ára 0.00179572 USD.
Mekkora a(z) $GGC kereskedési volumene?
A(z) $GGC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) $GGC ára emelkedni fog idén?
A(z) $GGC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) $GGC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:29:21 (UTC+8)

Grand Gangsta City ($GGC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

