Grand Gangsta City ($GGC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00199403 $ 0.00199403 $ 0.00199403 24h alacsony $ 0.0021734 $ 0.0021734 $ 0.0021734 24h magas 24h alacsony $ 0.00199403$ 0.00199403 $ 0.00199403 24h magas $ 0.0021734$ 0.0021734 $ 0.0021734 Minden idők csúcspontja $ 0.01587433$ 0.01587433 $ 0.01587433 Legalacsonyabb ár $ 0.00179572$ 0.00179572 $ 0.00179572 Árváltozás (1H) -2.01% Árváltozás (1D) -5.74% Árváltozás (7D) -14.85% Árváltozás (7D) -14.85%

Grand Gangsta City ($GGC) valós idejű ár: $0.00199002. Az elmúlt 24 órában, a(z)$GGC legalacsonyabb ára $ 0.00199403, legmagasabb ára pedig $ 0.0021734 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) $GGC valaha volt legmagasabb ára $ 0.01587433, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00179572 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) $GGC változása a következő volt: -2.01% az elmúlt órában, -5.74% az elmúlt 24 órában, és -14.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Grand Gangsta City ($GGC) piaci információk

Piaci érték $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Forgalomban lévő készlet 918.25M 918.25M 918.25M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Grand Gangsta City jelenlegi piaci plafonja $ 1.83M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) $GGC keringésben lévő tokenszáma 918.25M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.99M.