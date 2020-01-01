Granary (GRAIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Granary (GRAIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Granary (GRAIN) tokennel kapcsolatos információk The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol. Hivatalos webhely: https://granary.finance/ Vásárolj most GRAIN tokent!

Granary (GRAIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Granary (GRAIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 197.57K $ 197.57K $ 197.57K Teljes tokenszám: $ 240.33M $ 240.33M $ 240.33M Keringésben lévő tokenszám: $ 240.33M $ 240.33M $ 240.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 197.57K $ 197.57K $ 197.57K Minden idők csúcspontja: $ 0.06669 $ 0.06669 $ 0.06669 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00082207 $ 0.00082207 $ 0.00082207 További tudnivalók a(z) Granary (GRAIN) áráról

Granary (GRAIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Granary (GRAIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GRAIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GRAIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GRAIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GRAIN token élő árfolyamát!

GRAIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GRAIN kapcsán? GRAIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GRAIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

