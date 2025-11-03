grail (SN81) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 4.12 $ 4.12 $ 4.12 24h alacsony $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 24h magas 24h alacsony $ 4.12$ 4.12 $ 4.12 24h magas $ 4.5$ 4.5 $ 4.5 Minden idők csúcspontja $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 Legalacsonyabb ár $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Árváltozás (1H) -0.08% Árváltozás (1D) -3.83% Árváltozás (7D) +14.37% Árváltozás (7D) +14.37%

grail (SN81) valós idejű ár: $4.17. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN81 legalacsonyabb ára $ 4.12, legmagasabb ára pedig $ 4.5 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN81 valaha volt legmagasabb ára $ 7.51, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 1.92 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN81 változása a következő volt: -0.08% az elmúlt órában, -3.83% az elmúlt 24 órában, és +14.37% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

grail (SN81) piaci információk

Piaci érték $ 9.86M$ 9.86M $ 9.86M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.86M$ 9.86M $ 9.86M Forgalomban lévő készlet 2.38M 2.38M 2.38M Teljes tokenszám 2,375,538.907930669 2,375,538.907930669 2,375,538.907930669

A(z) grail jelenlegi piaci plafonja $ 9.86M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN81 keringésben lévő tokenszáma 2.38M, és a teljes tokenszám 2375538.907930669. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.86M.