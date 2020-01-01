GRABWAY (GRAB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GRABWAY (GRAB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GRABWAY (GRAB) tokennel kapcsolatos információk GrabWay is an innovative mobile application designed to empower drivers, gig workers, and frequent travelers by turning their everyday movements into a source of income. Leveraging cutting-edge blockchain technology and GPS tracking, GrabWay introduces a unique system where users can earn points based on the distance they travel. These points can then be converted into real-world earnings, creating a new and exciting way for individuals to monetize their time on the road.At the core of GrabWay is the concept of NFT-based vehicles (NTT), which users purchase and use within the app. Each NTT not only represents a digital asset but also serves as the key to unlocking earnings as users move about their daily routines. The more they travel, the more they earn—making GrabWay a game-changer for those who spend significant time driving. Hivatalos webhely: https://grabway.site/ Vásárolj most GRAB tokent!

GRABWAY (GRAB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GRABWAY (GRAB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Teljes tokenszám: $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 33.28M $ 33.28M $ 33.28M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Minden idők csúcspontja: $ 0.18613 $ 0.18613 $ 0.18613 Minden idők mélypontja: $ 0.03602286 $ 0.03602286 $ 0.03602286 Jelenlegi ár: $ 0.072067 $ 0.072067 $ 0.072067 További tudnivalók a(z) GRABWAY (GRAB) áráról

GRABWAY (GRAB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GRABWAY (GRAB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GRAB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GRAB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GRAB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GRAB token élő árfolyamát!

GRAB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GRAB kapcsán? GRAB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GRAB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

