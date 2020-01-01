GPU ai Rich (RICH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GPU ai Rich (RICH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GPU ai Rich (RICH) tokennel kapcsolatos információk GPU ai Rich is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $rich Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

GPU ai Rich (RICH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GPU ai Rich (RICH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 340.96K $ 340.96K $ 340.96K Teljes tokenszám: $ 969.06M $ 969.06M $ 969.06M Keringésben lévő tokenszám: $ 969.06M $ 969.06M $ 969.06M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 340.96K $ 340.96K $ 340.96K Minden idők csúcspontja: $ 0.02628079 $ 0.02628079 $ 0.02628079 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00035211 $ 0.00035211 $ 0.00035211 További tudnivalók a(z) GPU ai Rich (RICH) áráról

GPU ai Rich (RICH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GPU ai Rich (RICH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RICH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RICH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RICH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RICH token élő árfolyamát!

RICH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) RICH kapcsán? RICH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) RICH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

