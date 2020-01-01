GovWorld (GOV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GovWorld (GOV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GovWorld (GOV) tokennel kapcsolatos információk GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards. Hivatalos webhely: https://www.govworld.io/ Vásárolj most GOV tokent!

GovWorld (GOV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GovWorld (GOV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 75.60K $ 75.60K $ 75.60K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 46.21M $ 46.21M $ 46.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 163.60K $ 163.60K $ 163.60K Minden idők csúcspontja: $ 0.240885 $ 0.240885 $ 0.240885 Minden idők mélypontja: $ 0.00119396 $ 0.00119396 $ 0.00119396 Jelenlegi ár: $ 0.00163595 $ 0.00163595 $ 0.00163595 További tudnivalók a(z) GovWorld (GOV) áráról

GovWorld (GOV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GovWorld (GOV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOV token élő árfolyamát!

GOV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOV kapcsán? GOV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

