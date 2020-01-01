GOUT (GOUT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GOUT (GOUT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GOUT (GOUT) tokennel kapcsolatos információk GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined. Hivatalos webhely: https://goutchain.com/ Vásárolj most GOUT tokent!

GOUT (GOUT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GOUT (GOUT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.68M $ 7.68M $ 7.68M Teljes tokenszám: $ 152.80B $ 152.80B $ 152.80B Keringésben lévő tokenszám: $ 152.80B $ 152.80B $ 152.80B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.68M $ 7.68M $ 7.68M Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) GOUT (GOUT) áráról

GOUT (GOUT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GOUT (GOUT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOUT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOUT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOUT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOUT token élő árfolyamát!

GOUT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOUT kapcsán? GOUT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOUT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!