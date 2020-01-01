Gourmet Galaxy (GUM) tokenomikai adatai

Gourmet Galaxy (GUM) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gourmet Galaxy (GUM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Gourmet Galaxy (GUM) tokennel kapcsolatos információk

🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱

Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience.

Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens!

With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money.

❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.

Hivatalos webhely:
https://gourmetgalaxy.io

Gourmet Galaxy (GUM) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gourmet Galaxy (GUM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 33.11K
$ 33.11K$ 33.11K
Teljes tokenszám:
$ 20.00M
$ 20.00M$ 20.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 3.32M
$ 3.32M$ 3.32M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 199.33K
$ 199.33K$ 199.33K
Minden idők csúcspontja:
$ 3.82
$ 3.82$ 3.82
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00996644
$ 0.00996644$ 0.00996644

Gourmet Galaxy (GUM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Gourmet Galaxy (GUM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó GUM tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező GUM token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) GUM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GUM token élő árfolyamát!

GUM árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GUM kapcsán? GUM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.