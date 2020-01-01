Gourmet Galaxy (GUM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gourmet Galaxy (GUM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gourmet Galaxy (GUM) tokennel kapcsolatos információk 🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing. Hivatalos webhely: https://gourmetgalaxy.io Vásárolj most GUM tokent!

Gourmet Galaxy (GUM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gourmet Galaxy (GUM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 33.11K $ 33.11K $ 33.11K Teljes tokenszám: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 199.33K $ 199.33K $ 199.33K Minden idők csúcspontja: $ 3.82 $ 3.82 $ 3.82 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00996644 $ 0.00996644 $ 0.00996644 További tudnivalók a(z) Gourmet Galaxy (GUM) áráról

Gourmet Galaxy (GUM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gourmet Galaxy (GUM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GUM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GUM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GUM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GUM token élő árfolyamát!

GUM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GUM kapcsán? GUM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GUM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

