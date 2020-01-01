Gourmet Galaxy (GUM) tokenomikai adatai
Gourmet Galaxy (GUM) tokennel kapcsolatos információk
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱
Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience.
Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens!
With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money.
❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.
Gourmet Galaxy (GUM) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gourmet Galaxy (GUM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Gourmet Galaxy (GUM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Gourmet Galaxy (GUM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó GUM tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező GUM token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) GUM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GUM token élő árfolyamát!
GUM árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GUM kapcsán? GUM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.