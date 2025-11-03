Goth16z (G16Z) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) -2.05% Árváltozás (7D) -20.12% Árváltozás (7D) -20.12%

Goth16z (G16Z) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)G16Z legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) G16Z valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) G16Z változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -2.05% az elmúlt 24 órában, és -20.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Goth16z (G16Z) piaci információk

Piaci érték $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Forgalomban lévő készlet 999.54M 999.54M 999.54M Teljes tokenszám 999,539,431.520278 999,539,431.520278 999,539,431.520278

A(z) Goth16z jelenlegi piaci plafonja $ 6.96K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) G16Z keringésben lévő tokenszáma 999.54M, és a teljes tokenszám 999539431.520278. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.96K.