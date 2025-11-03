Gorilla (GORILLA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0016949 $ 0.0016949 $ 0.0016949 24h alacsony $ 0.00189901 $ 0.00189901 $ 0.00189901 24h magas 24h alacsony $ 0.0016949$ 0.0016949 $ 0.0016949 24h magas $ 0.00189901$ 0.00189901 $ 0.00189901 Minden idők csúcspontja $ 0.01120028$ 0.01120028 $ 0.01120028 Legalacsonyabb ár $ 0.0011281$ 0.0011281 $ 0.0011281 Árváltozás (1H) +0.48% Árváltozás (1D) -3.13% Árváltozás (7D) -32.23% Árváltozás (7D) -32.23%

Gorilla (GORILLA) valós idejű ár: $0.00170778. Az elmúlt 24 órában, a(z)GORILLA legalacsonyabb ára $ 0.0016949, legmagasabb ára pedig $ 0.00189901 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GORILLA valaha volt legmagasabb ára $ 0.01120028, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0011281 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GORILLA változása a következő volt: +0.48% az elmúlt órában, -3.13% az elmúlt 24 órában, és -32.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gorilla (GORILLA) piaci információk

Piaci érték $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Gorilla jelenlegi piaci plafonja $ 1.71M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GORILLA keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.71M.