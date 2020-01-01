GORF (GORF) tokenomikai adatai
GORF (GORF) tokennel kapcsolatos információk
GORF – The First Frog on Abstract
GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress.
In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum.
GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance.
At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different.
GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.
GORF (GORF) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GORF (GORF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
GORF (GORF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) GORF (GORF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó GORF tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező GORF token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) GORF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GORF token élő árfolyamát!
GORF árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GORF kapcsán? GORF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.