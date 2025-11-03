TőzsdeDEX+
A(z) élő Gorbagana Acceleration ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GOR/ACC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GOR/ACC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GOR/ACC

GOR/ACC árinformációk

Mi a(z) GOR/ACC

GOR/ACC hivatalos webhely

GOR/ACC tokenomikai adatai

GOR/ACC árelőrejelzés

Gorbagana Acceleration Logó

Gorbagana Acceleration Ár (GOR/ACC)

Nem listázott

1 GOR/ACC-USD élő ár:

$0.00000504
$0.00000504$0.00000504
-0.90%1D
mexc
USD
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:37:43 (UTC+8)

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) árinformáció (USD)

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOR/ACC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOR/ACC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOR/ACC változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.95% az elmúlt 24 órában, és -2.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) piaci információk

A(z) Gorbagana Acceleration jelenlegi piaci plafonja $ 5.04K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 123.57. A(z) GOR/ACC keringésben lévő tokenszáma 999.85M, és a teljes tokenszám 999851596.583026. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.04K.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) árelőzmények USD

A(z) Gorbagana AccelerationUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Gorbagana Acceleration USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gorbagana Acceleration USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gorbagana Acceleration USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.95%
30 nap$ 0-45.93%
60 nap$ 0-51.16%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.

Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.

Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) Erőforrás

Hivatalos webhely

Gorbagana Acceleration árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gorbagana Acceleration rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gorbagana Acceleration árelőrejelzését most!

GOR/ACC helyi valutákra

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOR/ACC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)

Mennyit ér ma a(z) Gorbagana Acceleration (GOR/ACC)?
A(z) élő GOR/ACC ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GOR/ACC ára a(z) USD esetében?
A(z) GOR/ACC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gorbagana Acceleration piaci plafonja?
A(z) GOR/ACC piaci plafonja $ 5.04K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GOR/ACC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GOR/ACC keringésben lévő tokenszáma 999.85M USD.
Mi volt a(z) GOR/ACC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GOR/ACC mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) GOR/ACC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GOR/ACC mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GOR/ACC kereskedési volumene?
A(z) GOR/ACC élő 24 órás kereskedési volumene $ 123.57 USD.
A(z) GOR/ACC ára emelkedni fog idén?
A(z) GOR/ACC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GOR/ACC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

