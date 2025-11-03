Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -0.95% Árváltozás (7D) -2.93% Árváltozás (7D) -2.93%

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOR/ACC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOR/ACC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOR/ACC változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.95% az elmúlt 24 órában, és -2.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) piaci információk

Piaci érték $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Volumen (24H) $ 123.57$ 123.57 $ 123.57 Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.04K$ 5.04K $ 5.04K Forgalomban lévő készlet 999.85M 999.85M 999.85M Teljes tokenszám 999,851,596.583026 999,851,596.583026 999,851,596.583026

A(z) Gorbagana Acceleration jelenlegi piaci plafonja $ 5.04K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 123.57. A(z) GOR/ACC keringésben lévő tokenszáma 999.85M, és a teljes tokenszám 999851596.583026. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.04K.