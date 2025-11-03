Gorbagana Acceleration Ár (GOR/ACC)
--
-0.95%
-2.93%
-2.93%
Gorbagana Acceleration (GOR/ACC) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOR/ACC legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOR/ACC valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOR/ACC változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.95% az elmúlt 24 órában, és -2.93% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Gorbagana Acceleration jelenlegi piaci plafonja $ 5.04K, és a 24 órás kereskedési volumene $ 123.57. A(z) GOR/ACC keringésben lévő tokenszáma 999.85M, és a teljes tokenszám 999851596.583026. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.04K.
A(z) Gorbagana AccelerationUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Gorbagana Acceleration USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gorbagana Acceleration USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gorbagana Acceleration USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-0.95%
|30 nap
|$ 0
|-45.93%
|60 nap
|$ 0
|-51.16%
|90 nap
|$ 0
|--
Gorbagana Acceleration is developing the first official launchpad for the Gorbagana Chain, a community-led blockchain initiative that blends the technical infrastructure of decentralized finance (DeFi) with the cultural momentum of internet meme communities. At its core, the project aims to empower users to build and launch their own tokens and applications within an ecosystem that prizes authenticity, humor, and collaborative experimentation.
Although it is rooted in the Solana network for now—utilizing the $gor/acc token for participation and governance—the long-term vision centers on transitioning to the Gorbagana Chain, a fork that retains certain Solana-based conventions while rebranding the ecosystem with its own identity and culture. The project’s unique branding, which includes references to meme figures like Oscar the Grouch, is emblematic of its desire to challenge the polished, corporate image often seen in Web3 ventures.
Gorbagana Acceleration adopts a grassroots, bottom-up development model. Rather than relying on venture capital, influencer promotions, or algorithm-driven hype cycles, the team emphasizes organic growth through direct community involvement. Information is shared transparently through social platforms like Twitter and live Spaces, and the roadmap is iterated openly in response to user feedback. This approach deliberately distances the project from the typical crypto launch tactics—avoiding clickbait, private presales, and aggressive shilling—in favor of cultivating a genuine, self-sustaining community focused on building practical tools and cultural relevance from the ground up.
