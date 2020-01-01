GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) tokenomikai adatai
GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology.
Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service.
A(z) GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOOSEPUMPS tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező GOOSEPUMPS token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) GOOSEPUMPS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOOSEPUMPS token élő árfolyamát!
