Goons of Balatroon (GOB) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Goons of Balatroon (GOB) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Goons of Balatroon (GOB) tokennel kapcsolatos információk Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience. Hivatalos webhely: https://goonsofbalatroon.com/ Fehér könyv: https://docs.goonsofbalatroon.com/overview/introduction Vásárolj most GOB tokent!

Goons of Balatroon (GOB) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Goons of Balatroon (GOB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 267.32K $ 267.32K $ 267.32K Teljes tokenszám: $ 578.53M $ 578.53M $ 578.53M Keringésben lévő tokenszám: $ 538.04M $ 538.04M $ 538.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 287.44K $ 287.44K $ 287.44K Minden idők csúcspontja: $ 0.053852 $ 0.053852 $ 0.053852 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00049684 $ 0.00049684 $ 0.00049684 További tudnivalók a(z) Goons of Balatroon (GOB) áráról

Goons of Balatroon (GOB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Goons of Balatroon (GOB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOB tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOB token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOB token élő árfolyamát!

GOB árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOB kapcsán? GOB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOB tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

